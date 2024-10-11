Hemen erken emeklilik oluyorlar Bu hastalığı olana 12.500 TL maaş bağlanıyor

Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre belli rahatsızlıkları ya da engelleri bulunan vatandaşlar için yaş şartı olmadan emeklilik imkânları bulunuyor. Bu emeklilik türleri, malulen emeklilik ve engelli emekliliği olarak ikiye ayrılıyor. Her iki sistem arasında ise önemli farklar mevcut.

Malulen ve Engelli Emeklilik Arasındaki Farklar Malulen emeklilik, bir kişinin sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünü kaybetmesi durumunda geçerlidir. İş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlar da malulen emeklilik hakkı sağlar. Engelli emeklilik ise doğuştan gelen bir engel veya hastalık sonucu vergi indirimi aldıktan sonra mümkündür. Bu durumda en az %40 iş gücü kaybı aranır.