Hem gıda hem para desteği! İhtiyacı olanlara dağıtılacak! Tek tek tespit ediliyor! 2022 E-devlet Ramazan yardımı başvuru ekranı!

RAMAZAN KOLİSİ YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Ramazan kolisi için yardımların pek çoğu kişinin ikamet ettiği bölgedeki şubelerinden ve belediyelerden şahsen yapılabiliyor. İhtiyaç sahibi ailelerin başvuru sırasında muhtarlıktan alacağı fakirlik belgesi başvuru sırasında kolaylık sağlarken, kimi kurumlarda kişinin ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlaması için de bazı belgeler istenebiliyor. Ancak bu tarz talepler, kurumdan kuruma belediyeden belediyeye değişiklik göstereceği için kişilerin Ramazan kolisi için bizzat başvuru yapması gerekiyor.