Hediye kartı nasıl alınır? Ramazan ayı ŞOK, BİM, A101, Hakmar, Migros, Carrefoursa hediye kartı ne kadar? Kullanım süresi, limit sorgulama...

Ramazan ayı yaklaşırken, ŞOK, BİM, A101, Hakmar, Migros, Carrefoursa hediye kartları hakkında araştırmalar da hız kazandı. Hediye kartları her yıl zincir marketlerde Ramazan ayına özel bulunuyor. Kimileri bu hediye kartları satın alıp içerisine bakiye yükleyerek maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara dağıtıyor. kimileri de sevdiklerine bu kartlardan vererek sürpriz yapıyor. Peki Hediye kartı nasıl alınır? Ramazan ayı ŞOK, BİM, A101, Hakmar, Migros, Carrefoursa hediye kartı ne kadar?