Haziran öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alır! Dilekçeyle başvurmak yeterli, SGK sigorta girişi olana 29.000 TL para yardımı var!
Son yıllarda devlet tarafından yapılan destek ödemeleri giderek artmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) öncülüğünde gerçekleştirilen bu destek programları, vatandaşlara önemli yardım ve destek imkanları sunmaktadır. Ancak, bu ödemeleri alabilmek için belirli şartlara uyulması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşların sosyal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli destek ödemeleri yapmaktadır. Bu ödemeler, farklı alanlarda ihtiyaç sahibi olan kişilere yönelik yapılmaktadır
19.05.2023 11:08 - Son Güncelleme: 19.05.2023 11:08
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) son 1 yıl içinde en az 90 gün sigortalı olan kişilere destek ödemeleri yapılıyor. 1 Ocak 2023 tarihindeki asgari ücret zammının ardından destek ödemelerinde artış yaşandı ve tavan ile taban ödeme tutarları belirlendi. Bu destek ödemeleri, çalışanların maddi açıdan desteklenmesini amaçlamaktadır. Ödeme tutarları sigortalının kazancına ve sigortalılık süresine göre belirlendi.