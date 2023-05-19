Haziran öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alır! Dilekçeyle başvurmak yeterli, SGK sigorta girişi olana 29.000 TL para yardımı var!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) son 1 yıl içinde en az 90 gün sigortalı olan kişilere destek ödemeleri yapılıyor. 1 Ocak 2023 tarihindeki asgari ücret zammının ardından destek ödemelerinde artış yaşandı ve tavan ile taban ödeme tutarları belirlendi. Bu destek ödemeleri, çalışanların maddi açıdan desteklenmesini amaçlamaktadır. Ödeme tutarları sigortalının kazancına ve sigortalılık süresine göre belirlendi.