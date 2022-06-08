Haziran ayının sonuna kadar başvuran tüm kullanıcılarına 1075 TL para tanımlanacak! O kurum adeta para dağıtıyor!
Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketler sergilemeye devam ettiği şu günlerde, aylık geliri ne olur ise olsun her kesimden vatandaş nakit sıkışıklığı çekmeye başladı. Özellikle emeklileri, asgari ücret çalışanlarını ve diğer düşük gelirli vatandaşları derinden etkileyen bu durum en temel gıda ihtiyaçlarının dahi karşılanmasının önüne, koca bir engel olarak çıktı.
Türkiye'nin önde gelen bankalarından olan ve köklü geçmişi sayesinde bankacılık sektöründe her dönem iz bırakmayı başaran Halk Bankası, yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik şartlara karşın müşterisinin yanında yer aldığını duyurdu. Söz konusu duyurusunu 2 yeni kazandıran kampanya ile destekleyen banka, ilgili ayrıntıları paylaştı. İşte kamu bankasının kampanyalarına ilişkin haberin devamı...
Gıda, emlak, otomotiv, akaryakıt, tekstil ve daha pek çok alanda gözlenen yüksek fiyatlar, vatandaşların karşılıksız ödeme alabilme fırsatı bulabilecekleri kampanyaları kovalamalarına yol açtı. Tam da bu noktada devreye giren Halk Bankası, nakit sıkışıklığı içerisinde olan bireysel müşterileri için 2 ayrı kategori altında hediye para kazanma fırsatı sunan kart kampanyalarını duyurdu. Banka, ilgili kampanyalarına ilişkin tüm ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı.
Halk Bankası tarafından duyurulmuş olan ve son başvuru tarihi 30 Haziran olarak belirlenmiş olan market alışverişi kampanyasına göre bankanın bireysel Paraf kart kullanıcılarının ay sonuna kadar yapacak oldukları her 250 TL ve üzeri tutarlı alışverişe 15 TL, toplamda ise 75 TL tutarında hediye para ödülünün verileceği bilgisi kaydedildi.