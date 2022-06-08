Haziran ayının sonuna kadar başvuran tüm kullanıcılarına 1075 TL para tanımlanacak! O kurum adeta para dağıtıyor!

Gıda, emlak, otomotiv, akaryakıt, tekstil ve daha pek çok alanda gözlenen yüksek fiyatlar, vatandaşların karşılıksız ödeme alabilme fırsatı bulabilecekleri kampanyaları kovalamalarına yol açtı. Tam da bu noktada devreye giren Halk Bankası, nakit sıkışıklığı içerisinde olan bireysel müşterileri için 2 ayrı kategori altında hediye para kazanma fırsatı sunan kart kampanyalarını duyurdu. Banka, ilgili kampanyalarına ilişkin tüm ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı.