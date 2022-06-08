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Haberler Ekonomi Haziran ayının sonuna kadar başvuran tüm kullanıcılarına 1075 TL para tanımlanacak! O kurum adeta para dağıtıyor!

Haziran ayının sonuna kadar başvuran tüm kullanıcılarına 1075 TL para tanımlanacak! O kurum adeta para dağıtıyor!

Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketler sergilemeye devam ettiği şu günlerde, aylık geliri ne olur ise olsun her kesimden vatandaş nakit sıkışıklığı çekmeye başladı. Özellikle emeklileri, asgari ücret çalışanlarını ve diğer düşük gelirli vatandaşları derinden etkileyen bu durum en temel gıda ihtiyaçlarının dahi karşılanmasının önüne, koca bir engel olarak çıktı.

takvim.com.tr
08.06.2022 09:08 - Son Güncelleme: 08.06.2022 09:08
Haziran ayının sonuna kadar başvuran tüm kullanıcılarına 1075 TL para tanımlanacak! O kurum adeta para dağıtıyor!

Türkiye'nin önde gelen bankalarından olan ve köklü geçmişi sayesinde bankacılık sektöründe her dönem iz bırakmayı başaran Halk Bankası, yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik şartlara karşın müşterisinin yanında yer aldığını duyurdu. Söz konusu duyurusunu 2 yeni kazandıran kampanya ile destekleyen banka, ilgili ayrıntıları paylaştı. İşte kamu bankasının kampanyalarına ilişkin haberin devamı...

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Haziran ayının sonuna kadar başvuran tüm kullanıcılarına 1075 TL para tanımlanacak! O kurum adeta para dağıtıyor!

Gıda, emlak, otomotiv, akaryakıt, tekstil ve daha pek çok alanda gözlenen yüksek fiyatlar, vatandaşların karşılıksız ödeme alabilme fırsatı bulabilecekleri kampanyaları kovalamalarına yol açtı. Tam da bu noktada devreye giren Halk Bankası, nakit sıkışıklığı içerisinde olan bireysel müşterileri için 2 ayrı kategori altında hediye para kazanma fırsatı sunan kart kampanyalarını duyurdu. Banka, ilgili kampanyalarına ilişkin tüm ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı.

Haziran ayının sonuna kadar başvuran tüm kullanıcılarına 1075 TL para tanımlanacak! O kurum adeta para dağıtıyor!

Halk Bankası Market Alışverişi Kampanyası Haziran 2022

Kamu bankası olmasının ayrıcalığını geliştirmiş olduğu avantajlı kampanyalar ile de hissettiren Halk Bankası, geride bıraktığımız yılın son çeyreğinden bu yana artmaya devam eden gıda fiyatlarına karşı mevcut müşterisinin yanında yer aldı.

Haziran ayının sonuna kadar başvuran tüm kullanıcılarına 1075 TL para tanımlanacak! O kurum adeta para dağıtıyor!

Söz konusu müşteri desteğini geliştirmiş olduğu market alışverişi kampanyası ile perçinleyen banka, ilgili kampanyasına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Haziran ayının sonuna kadar başvuran tüm kullanıcılarına 1075 TL para tanımlanacak! O kurum adeta para dağıtıyor!

Halk Bankası tarafından duyurulmuş olan ve son başvuru tarihi 30 Haziran olarak belirlenmiş olan market alışverişi kampanyasına göre bankanın bireysel Paraf kart kullanıcılarının ay sonuna kadar yapacak oldukları her 250 TL ve üzeri tutarlı alışverişe 15 TL, toplamda ise 75 TL tutarında hediye para ödülünün verileceği bilgisi kaydedildi.

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