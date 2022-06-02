Haziran ayında hastanelere 18-55 yaş arası personel aranıyor! En az 5 bin TL maaşla! Başvuru ekranı aktif edildi! İletişim bilgilerini yazanlar başvurularını da yaptıktan sonra bekleyişe geçecek. 2022 yılında binlerce yüzlerce ve devlet hastanelerine ilkokul, lise ve üniversite mezunu personel alınacak. Müjde! Başvurular İŞKUR üzerinden yapılıyor. Sağlık sektöründe deneyimi olan ya da deneyim kazanmak isteyenler buraya! Peki HANGİ MESLEKLER İÇİN ALIM YAPILACAK? Gelin bakalım...