Hayat Sigortası geri alma E-Devlet’ten yapılıyor! Dilekçeyle başvuru yapanlara birikmiş paraları iade ediliyor! Kredi alanlar hemen şimdi...

Bankalardan ihtiyaç kredisi, taşıt ve konut kredisi çekilirken hayat sigortası yapılıyor. Hayat sigortası, kredi çeken kişi vefat ederse devreye giriyor ve kişinin borcunu ödüyor. Sigorta yaptırmayan vatandaş ise vefat ederse borcu varislerine kalıyor. Yani hayat sigortası hem vatandaşı hem de bankayı güvence altına alıyor. Ancak kredi çektikten sonra sigortadan vazgeçenler de olabiliyor. Bunun için vatandaş e-Devletten dilekçe ile başvuru yaparak parasını iade alabiliyor. Bizler de haberimizde Hayat Sigortası geri alma işlemine adım adım yer verdik. İşte detaylar...