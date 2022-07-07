Havaalanında çalışana saatlik 14 euro 25 cent aylık 2.736 euro MAAŞ! Almanya Türkiye'den 2.000 ACİL işçi alımı yapacak! Türk işçilerin evini işveren karşılayacak!
Almanya ve diğer bir çok ülke belirli dönemlerde işçi alımı yapıyor. Özellikle Almanya sıklıkla meslek sahibi olanları işçi olarak ülkesine almayı tercih ediyor. Şu an için Türkiye'den 2 bin havaalanı işçisi alınacağı belirtildi. Aynı zamanda işveren işçilerin evini ayarlayacak. Peki, Peki, Almanya işçi alımı başvuru şartları nedir? Almanya işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Almanya işçi maaşları ne kadar? İşte detaylar...
Almanya işçi alımı hakkında aramalar hız kazandı. Almanya'daki havalimanlarına Türk işçi getirilmesi için onay verildi. Aynı zamanda iş için Almanya'ya gelecek Türk işçilerin evini işveren ayarlayacak. Türkiye'den Almanya'ya 2 bin havaalanı işçisi alınacağı belirtildi. Saatlik ücreti 14 euro 25 cent olarak açıklandı. Peki, Almanya işçi alımı başvuru şartları nedir? Almanya işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
Almanya'daki havalimanlarına Türk işçi getirilmesi için onay çıktı. İşte çalışacakları sektör ve alacakları ücret...
Milliyet'in haberine göre, yaklaşık 2 milyon işçi ve hemen her sektörde uzman açığı bulunan Almanya, acil olarak havalimanlarındaki personel sıkıntısını gidermek için Türk işçi getirilmesini onayladı.