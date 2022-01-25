Hatırlamayanın hakkı yanar! Bu koşulu taşıyana anında ödeme yapılıyor! SGK'dan 112 gün için 18.981 TL alabilirsiniz!
Devletin vatandaşa sunduğu destek ödemeleri 2022 yılıyla birlikte artışa geçti. Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarının belli olmasının hemen ardından işgöremezlik ödeneği, cenaze yardımı, evde bakım maaşı, süt parası, yolluk ödemesi başta olmak üzere tüm destek ücretlerinde artış yaşandı. Destek ödemeleri için devlet tarafından başvurular alınmaya devam ediliyor. Başvurunun onaylanmasıyla birlikte size bildirilen tarihlerde ödemeler tanımlı banka hesabınıza ya da PTT'ye yatırılıyor. Verilen destek ve yardım ödemeleriyle ilgili tüm bilgileri kapsamlı bir şekilde yazımızda derledik.
Hatırlamayanın hakkı yanar. Bu koşulu taşıyana anında ödeme yapılıyor. SGK'dan 112 gün için 18.981 TL alabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek ödemeleri devam ediyor. Destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına ödeniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınabilecek bazı destekler de bulunuyor. Ödemeler başvuru onaylanır onaylanmaz hesaplara geçiyor.
SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Devlette unutulan paralar, e-Devlet 'SGK sorgulama' üzerinden yapılabiliyor. Bunun için arama motoruna e-Devlet yazın ve siteye giriş yapın
Ana ekranda yer alan arama bölümünü seçin ve buraya SGK şahıs ödemeleri yazın. SGK şahıs ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.