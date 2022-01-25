Hatırlamayanın hakkı yanar. Bu koşulu taşıyana anında ödeme yapılıyor. SGK'dan 112 gün için 18.981 TL alabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek ödemeleri devam ediyor. Destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına ödeniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınabilecek bazı destekler de bulunuyor. Ödemeler başvuru onaylanır onaylanmaz hesaplara geçiyor.