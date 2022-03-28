Hastanelere KPSS'siz DOLGUN MAAŞLA temizlik görevlisi ve hastane hizmetlisi alınıyor başvurular İŞKUR'a! İlköğretim mezunları hemen işe alınacak

2022 İŞKUR PERSONEL ALIMLARI Türkiye İş Kurumu kısaca İŞKUR hastane personel alımı yapıyor. En az 4.250– 5.000 TL maaşla hastanelerde çalışacak eleman aranıyor. İŞKUR üzerinden İstanbul, Muğla, İzmir, Antalya, Osmaniye, Eskişehir'de çeşitli hastanelere personel alımı başladı. Adaylarda aranan şartlar, başvuru koşulları ve alım yapılacak birimlere ayrıntılı olarak haberimizde yer verdik. İşte İŞKUR temizlik görevlisi ve hastane hizmetlisi alımları...