Hastanelere KPSS'siz DOLGUN MAAŞLA temizlik görevlisi ve hastane hizmetlisi alınıyor başvurular İŞKUR'a! İlköğretim mezunları hemen işe alınacak
İŞKUR ile 6 ilde hastanelere temizlik görevlisi ve hastane hizmetlisi alımları başladı. Aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu şehirlerde en az ilköğretim mezunu kadın ve erkek temizlik görevlisi ve hastane hizmetlisi alımları yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. İşe alınacak personellere en az asgari ücret + SGK + yemek kartı ve yol ücreti ödenecek. 20 yaş üzerindeki vatandaşların başvuruları alınıyor. İşte detaylar...
2022 İŞKUR PERSONEL ALIMLARI Türkiye İş Kurumu kısaca İŞKUR hastane personel alımı yapıyor. En az 4.250– 5.000 TL maaşla hastanelerde çalışacak eleman aranıyor. İŞKUR üzerinden İstanbul, Muğla, İzmir, Antalya, Osmaniye, Eskişehir'de çeşitli hastanelere personel alımı başladı. Adaylarda aranan şartlar, başvuru koşulları ve alım yapılacak birimlere ayrıntılı olarak haberimizde yer verdik. İşte İŞKUR temizlik görevlisi ve hastane hizmetlisi alımları...
İŞKUR hastane temizlik personeli ve hastane hizmetlisi alımlarının şu an için özel hastanelere ve tıp merkezlerine olacağı duyuruldu.
KPSS şartsız hastanelere personel alımları yapılıor. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden online bir şekilde gerçekleştirecek. Başvuru şartlarına ilişkin detaylar aşağıdaki şekilde sıralandı...