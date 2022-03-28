Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Hastanelere KPSS'siz DOLGUN MAAŞLA temizlik görevlisi ve hastane hizmetlisi alınıyor başvurular İŞKUR'a! İlköğretim mezunları hemen işe alınacak

Hastanelere KPSS'siz DOLGUN MAAŞLA temizlik görevlisi ve hastane hizmetlisi alınıyor başvurular İŞKUR'a! İlköğretim mezunları hemen işe alınacak

İŞKUR ile 6 ilde hastanelere temizlik görevlisi ve hastane hizmetlisi alımları başladı. Aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu şehirlerde en az ilköğretim mezunu kadın ve erkek temizlik görevlisi ve hastane hizmetlisi alımları yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. İşe alınacak personellere en az asgari ücret + SGK + yemek kartı ve yol ücreti ödenecek. 20 yaş üzerindeki vatandaşların başvuruları alınıyor. İşte detaylar...

28.03.2022 13:56 - Son Güncelleme: 28.03.2022 13:56
Hastanelere DOLGUN MAAŞLA temizlik görevlisi ve hastane hizmetlisi alınıyor başvurular İŞKUR’a! İlköğretim mezunlarına müjde! Hemen işe alınacaklar

2022 İŞKUR PERSONEL ALIMLARI Türkiye İş Kurumu kısaca İŞKUR hastane personel alımı yapıyor. En az 4.250– 5.000 TL maaşla hastanelerde çalışacak eleman aranıyor. İŞKUR üzerinden İstanbul, Muğla, İzmir, Antalya, Osmaniye, Eskişehir'de çeşitli hastanelere personel alımı başladı. Adaylarda aranan şartlar, başvuru koşulları ve alım yapılacak birimlere ayrıntılı olarak haberimizde yer verdik. İşte İŞKUR temizlik görevlisi ve hastane hizmetlisi alımları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hastanelere DOLGUN MAAŞLA temizlik görevlisi ve hastane hizmetlisi alınıyor başvurular İŞKUR’a! İlköğretim mezunlarına müjde! Hemen işe alınacaklar

İŞKUR hastane temizlik personeli ve hastane hizmetlisi alımlarının şu an için özel hastanelere ve tıp merkezlerine olacağı duyuruldu.

Hastanelere DOLGUN MAAŞLA temizlik görevlisi ve hastane hizmetlisi alınıyor başvurular İŞKUR’a! İlköğretim mezunlarına müjde! Hemen işe alınacaklar

KPSS şartsız hastanelere personel alımları yapılıor. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden online bir şekilde gerçekleştirecek. Başvuru şartlarına ilişkin detaylar aşağıdaki şekilde sıralandı...

Hastanelere DOLGUN MAAŞLA temizlik görevlisi ve hastane hizmetlisi alınıyor başvurular İŞKUR’a! İlköğretim mezunlarına müjde! Hemen işe alınacaklar

HASTANE PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

KPSS'siz hastane personel alımları için başvuruları online olarak yapabilirsiniz. En az ilkokul mezunu adayların başvuruda bulunabileceği personel alımları için genel başvuru şartları şöyle:

Hastanelere DOLGUN MAAŞLA temizlik görevlisi ve hastane hizmetlisi alınıyor başvurular İŞKUR’a! İlköğretim mezunlarına müjde! Hemen işe alınacaklar

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

SON DAKİKA