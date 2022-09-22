Hastanelere 85.000 kişilik personel alımı yapılıyor! En az 9.105 bin TL maaş! Kurasız, KPSS sınav şartsız, memur, sekreter, kadroları!

Kamuda çalışmak isteyen binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bakanlık bünyesindeki hastanelere personel alımı gerçekleştirilecek. Kura yok! Geçtiğimiz haftalarda duyurulan personel alım ilanıyla birlikte sıklıkla konu hakkında bir gelişme olup olmadıpğı araştırılıyor. Bu noktada vatandaşlar internet arama motorlardında Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Branş dağılımı belli oldu mu? şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte alıma ilişkin detaylı bilgiler...