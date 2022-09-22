Hastanelere 85.000 kişilik personel alımı yapılıyor! En az 9.105 bin TL maaş! Kurasız, KPSS sınav şartsız, memur, sekreter, kadroları!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz haftalarda atama bekleyen binlerce sağlık çalışanına müjdeli haberi duyurmuştu. Buna göre 85.000 kişilik personel alımı yapılacak. Yapılan açıklamada, ''Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." ifadeleri kullanıldı. Peki Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro- kontenjan- branş dağılımı belli oldu mu? Başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte yanıtları....
Kamuda çalışmak isteyen binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bakanlık bünyesindeki hastanelere personel alımı gerçekleştirilecek. Kura yok! Geçtiğimiz haftalarda duyurulan personel alım ilanıyla birlikte sıklıkla konu hakkında bir gelişme olup olmadıpğı araştırılıyor. Bu noktada vatandaşlar internet arama motorlardında Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Branş dağılımı belli oldu mu? şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte alıma ilişkin detaylı bilgiler...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. İşte Bakan Koca'nın 85 bin kişilik personel alım paylaşımı;
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı.