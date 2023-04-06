Hastanede çalışmak isteyenlere İŞKUR’dan yeni müjde! Acil 18-35 yaş arası, az ilkokul mezunu olan maaş alacak! Temizlikçi, hemşire, hasta karşılama...

İŞKUR 2023 NİSAN İŞ İLANLARI | Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) yeni ilanlarını duyurdu. Her ay binlerce personel alım ilanıyla işsiz vatandaşlara iş bulan İŞKUR Nisan ayında da güncel personel alımlarını yayımlıyor. İlanlara sadece İŞKUR'a kayıtlı vatandaşlar başvurabilecek. Peki İŞKUR yeni ilanları neler?