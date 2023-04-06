Hastanede çalışmak isteyenlere İŞKUR'dan yeni müjde! Acil 18-35 yaş arası, az ilkokul mezunu olan maaş alacak! Temizlikçi, hemşire, hasta karşılama...
İŞKUR yeni personel alımları başlattı. Buna göre onlarca ilde özel hastanelere temizlikçi, güvenlikçi, hemşire alımları yapılacak. Başvuru şartları arasında en az ilkokul mezunu şartı yer alıyor. 18-35 yaş arası herkesin başvurusu alınacak. Peki İŞKUR maaşları ne kadar, Hangi illerde, kaç kişi alınacak? İşte detaylar...
İŞKUR 2023 NİSAN İŞ İLANLARI | Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) yeni ilanlarını duyurdu. Her ay binlerce personel alım ilanıyla işsiz vatandaşlara iş bulan İŞKUR Nisan ayında da güncel personel alımlarını yayımlıyor. İlanlara sadece İŞKUR'a kayıtlı vatandaşlar başvurabilecek. Peki İŞKUR yeni ilanları neler?
6 NİSAN 2023 GÜNCEL İŞKUR PERSONEL ALIM İLANLARI
Özel hastanelere hemşire, hasta karşılama, aşçı, güvenlik ve temizlik personelleri alınacak.
👉HEMŞİRE İLANLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başvuruda bulunmak için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak gerekiyor.
👉TEMİZLİK PERSONELİ ALIMLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayıt olduktan sonra açık iş ilanları bölümünden Türkiye geneli tüm güncel iş ilanları görüntülenebiliyor.
👉GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Kişi, başvurmak istediği mesleği arama bölümüne yazarak istediği iş ilanlarını inceleyebilir.