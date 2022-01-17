Happy Center, Carrefour aktüel kataloğu yayında! İndirim başladı fiyatlar neredeyse yarılandı! 6,95 TL! Torku marka sucuk ve şeker...
Happy Center ve Carrefour aktüel ürünler kataloğu yayında! İndirim başladı fiyatlar neredeyse yarılandı! Torku marka küp şeker 8,95 TL'den 6,95 TL'de düştü. Yine Torku'nun 147,95 TL'den satılan kangal sucuğu 129,95 TL'de düştü. Pazartesi gününün gelemsiyle birlikte vatandaşlar marketlerin indirim kataloğunu görmek istiyor. Bu hafta Happy Center ve Carrefour tarafından yayımlanan aktüel ürünler kataloğu diğer marketlerin kataloğuna göre dikkat çekti. Happy Center'in aktüel kataloğuna bakıldığında özellikle gıda ürünlerindeki indirimler şaşırttı. İşte her iki marketinde indirimli ürünlerin tam listesi...
2 market harekete geçti! Her hafta yepyeni güncel aktüel ürünler listesini yayımlanan Happy Center ve CarrefourSa bu hafta öyle bir katalog yayımladı ki... Peki bu hafta hangi ürünler indirimde? İndirim günlerini başlattıklarını açıklayan Happy Center tarih olarak da 12-20 Ocak 2022 günlerini verdi. 20 Ocak'a kadar devam edecek indirimlere haberimizde tek tek yer verdik. CarrefourSa'dan yapılan açıklamada da ''13 Ocak - 19 Ocak 2022 tarihlerinde CarrefourSA marketlerimizde geçerlidir.'' denildi. İşte Happy Center, Carrefoursa aktüel ürünler kataloğunun tamamı...
CARREFOURSA İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ!
Carrefoursa'nın indirimli ürünleri belli oldu. Haberimizde hem 17 Ocak'a kadar geçerli indirimli ürünleri hem de 19 Ocak'a kadar geçerli olan indirimli ürünleri listeledik.
HAPPY CENTER İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ!
Happy Center marketlerinde de bu haftaki indirimli ürünler liste halinde şöyle verildi...