Happy Center, Carrefour aktüel kataloğu yayında! İndirim başladı fiyatlar neredeyse yarılandı! 6,95 TL! Torku marka sucuk ve şeker...

2 market harekete geçti! Her hafta yepyeni güncel aktüel ürünler listesini yayımlanan Happy Center ve CarrefourSa bu hafta öyle bir katalog yayımladı ki... Peki bu hafta hangi ürünler indirimde? İndirim günlerini başlattıklarını açıklayan Happy Center tarih olarak da 12-20 Ocak 2022 günlerini verdi. 20 Ocak'a kadar devam edecek indirimlere haberimizde tek tek yer verdik. CarrefourSa'dan yapılan açıklamada da ''13 Ocak - 19 Ocak 2022 tarihlerinde CarrefourSA marketlerimizde geçerlidir.'' denildi. İşte Happy Center, Carrefoursa aktüel ürünler kataloğunun tamamı...