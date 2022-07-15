Hangi sigaraya zam geldi? GÜNCEL JTİ GRUBU SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE! En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Monte Carlo, LD...

JTİ grubu sigara fiyatlarına 2 lira zam geldiği iddia edildi. Son dakika gelişmeyle birlikte yeni sigara fiyatları merak konusu oldu. Sigara tiryakileri güncel JTİ grubu sigara fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki Hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Monte Carlo, LD...