Hangi SİGARAYA zam geldi? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? En pahalı sigara grubu! 1 Temmuz 2022 son dakika güncel 2 TL ZAMLI sigara fiyatları...

Sigaraya zam mı geldi? Hangi SİGARAYA zam geldi? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? En pahalı sigara grubu hangisi? soruları gündemde yer alıyor. Sigara tiryakileri güncel ZAMLI sigara fiyatlarını araştırıyor. İşte 1 Temmuz 2022 güncel ZAM gelen sigara fiyatları...