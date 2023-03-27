RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Haneden bir kişi başvursa bile yeter! T.C Kimlik numarası son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar... e-Devlet'ten hemen başvurabilirsiniz!

Haneden bir kişi başvursa bile yeter! T.C Kimlik numarası son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar... e-Devlet'ten hemen başvurabilirsiniz!

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi hanelere yapılan destekler sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan destek ödemeleri başvuruları alınıyor. Bu doğrultuda başvuru şartları merak konusu oldu. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi hanelere elektrik, doğal gaz, çocuk destek bileşeni, aile destek programı gibi pek çok yardım sağlanıyor. Bu ödeme miktarları 2023 yılının ilk günlerinden itibaren yükseldi. Ödeme almak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlaması gerekiyor.

27.03.2023 13:19 - Son Güncelleme: 27.03.2023 13:19
Haneden bir kişi başvursa bile yeter! T.C Kimlik numarası son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar... e-Devlet’ten hemen başvurabilirsiniz!

T.C kimlik numarası son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlara müjde! Haneden bir kişi başvursa bile yeter! Aile destek, doğalgaz, elektrik faturası destek ödemeleri sürüyor. Devlet her ay destek ve yardım ödemeleri aracılığıyla milyonlarca lira destek sağlıyor. e-Devlet üzerinden alınan başvurular değerlendirilir değerlendirilmez bilgi veriliyor. Elektrikten doğal gaza, çocuk destek bileşeninden aile destek programına kadar onlarca başlık altında ödemeler devam ediyor.

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Haneden bir kişi başvursa bile yeter! T.C Kimlik numarası son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar... e-Devlet’ten hemen başvurabilirsiniz!

DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ

Doğal gaz tüketim desteğinde de kış dönemi için destek tutarı arttı. Hak sahibi vatandaşlara yönelik yıllık 415 lira ile 1150 lira arasında ilden ile değişkenlik gösteren yardım tutarı 900 lira ile 2500 lira arasına çıktı.

Haneden bir kişi başvursa bile yeter! T.C Kimlik numarası son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar... e-Devlet’ten hemen başvurabilirsiniz!

AİLE DESTEK PROGRAMI

Aile destek programı ödeme miktarında da artış yaşandı. Son olarak 450 TL-600 TL olan destek tutarı 850 - 1.250 TL aralığına yükseldi.

Haneden bir kişi başvursa bile yeter! T.C Kimlik numarası son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar... e-Devlet’ten hemen başvurabilirsiniz!

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ

1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı 108 TL,

Haneden bir kişi başvursa bile yeter! T.C Kimlik numarası son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar... e-Devlet’ten hemen başvurabilirsiniz!

3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı 144 TL,

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