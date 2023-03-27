Haneden bir kişi başvursa bile yeter! T.C Kimlik numarası son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar... e-Devlet'ten hemen başvurabilirsiniz!
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi hanelere yapılan destekler sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan destek ödemeleri başvuruları alınıyor. Bu doğrultuda başvuru şartları merak konusu oldu. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi hanelere elektrik, doğal gaz, çocuk destek bileşeni, aile destek programı gibi pek çok yardım sağlanıyor. Bu ödeme miktarları 2023 yılının ilk günlerinden itibaren yükseldi. Ödeme almak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlaması gerekiyor.
27.03.2023 13:19 - Son Güncelleme: 27.03.2023 13:19
T.C kimlik numarası son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlara müjde! Haneden bir kişi başvursa bile yeter! Aile destek, doğalgaz, elektrik faturası destek ödemeleri sürüyor. Devlet her ay destek ve yardım ödemeleri aracılığıyla milyonlarca lira destek sağlıyor. e-Devlet üzerinden alınan başvurular değerlendirilir değerlendirilmez bilgi veriliyor. Elektrikten doğal gaza, çocuk destek bileşeninden aile destek programına kadar onlarca başlık altında ödemeler devam ediyor.