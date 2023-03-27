Haneden bir kişi başvursa bile yeter! T.C Kimlik numarası son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar... e-Devlet’ten hemen başvurabilirsiniz!

T.C kimlik numarası son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlara müjde! Haneden bir kişi başvursa bile yeter! Aile destek, doğalgaz, elektrik faturası destek ödemeleri sürüyor. Devlet her ay destek ve yardım ödemeleri aracılığıyla milyonlarca lira destek sağlıyor. e-Devlet üzerinden alınan başvurular değerlendirilir değerlendirilmez bilgi veriliyor. Elektrikten doğal gaza, çocuk destek bileşeninden aile destek programına kadar onlarca başlık altında ödemeler devam ediyor.