Hane başına PTT’den 1.100 TL ödeme! Yeni yılda hesaplara aktarılacak! Her ayın başında hesap kartına yatıyor! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Fakir olan, gereksinimi bulunan, dar gelirli olan ya da hiç geliri olmayan vatandaşlara yardım eden devlet kurumları bulunuyor. Bu devlet kurumlarına ise yazılı müracaatta bulunmak gerekiyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hiç bir sosyal geliri bulunmayan, ailesini geçindiremeyen vatandaşlarımız amacıyla para yardımının yanında gıda ve yakıt yardımları da yapmaktadır. Peki, kimler 1100 TL ödemeden yararlanacak? İşte detaylar!