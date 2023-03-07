Hane başına 1.100 TL ödeme yapılacak! 15 gün içinde sosyal yardım parası IBAN hesabına yatıyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Peş peşe açıklandı. Milyolarca kişiye müjde geldi. Ailelere 850-1250 TL arası destek ödemesi veriliyor! Devlet birçok alanda dar gelirli vatandaşlara yardım ödemesi sağlıyor. Bunlardan en çok rağbet gören aile destek ödemeleri oluyor. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı? Zam gelecek mi? İşte tüm detaylar...