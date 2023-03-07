Hane başına 1.100 TL ödeme yapılacak! 15 gün içinde sosyal yardım parası IBAN hesabına yatıyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...
Aile Bakanlığı tarafından birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor. 12 ay boyunca ihtiyaç sahiplerine verilecek olan zamlı destek ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. Hane başına 850-1250 TL arası ödeme sağlanıyor. Bu destekten emekliler ve dullar da yararlanabiliyor. Peki, aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
07.03.2023 16:22 - Son Güncelleme: 07.03.2023 16:22
Peş peşe açıklandı. Milyolarca kişiye müjde geldi. Ailelere 850-1250 TL arası destek ödemesi veriliyor! Devlet birçok alanda dar gelirli vatandaşlara yardım ödemesi sağlıyor. Bunlardan en çok rağbet gören aile destek ödemeleri oluyor. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı? Zam gelecek mi? İşte tüm detaylar...