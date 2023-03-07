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Haberler Ekonomi Hane başına 1.100 TL ödeme yapılacak! 15 gün içinde sosyal yardım parası IBAN hesabına yatıyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Hane başına 1.100 TL ödeme yapılacak! 15 gün içinde sosyal yardım parası IBAN hesabına yatıyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Aile Bakanlığı tarafından birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor. 12 ay boyunca ihtiyaç sahiplerine verilecek olan zamlı destek ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. Hane başına 850-1250 TL arası ödeme sağlanıyor. Bu destekten emekliler ve dullar da yararlanabiliyor. Peki, aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
07.03.2023 16:22 - Son Güncelleme: 07.03.2023 16:22
Hane başına 1.100 TL ödeme yapılacak! 15 gün içinde sosyal yardım parası IBAN hesabına yatıyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Peş peşe açıklandı. Milyolarca kişiye müjde geldi. Ailelere 850-1250 TL arası destek ödemesi veriliyor! Devlet birçok alanda dar gelirli vatandaşlara yardım ödemesi sağlıyor. Bunlardan en çok rağbet gören aile destek ödemeleri oluyor. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı? Zam gelecek mi? İşte tüm detaylar...

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Hane başına 1.100 TL ödeme yapılacak! 15 gün içinde sosyal yardım parası IBAN hesabına yatıyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MART AYI YATTI MI?

Aile destek ödemelerinin mart ayında yatacağı tarih henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde aile destek ödemlerinin yatırılması bekleniyor. Tarih açıklandığı zaman habere eklenecek.

Hane başına 1.100 TL ödeme yapılacak! 15 gün içinde sosyal yardım parası IBAN hesabına yatıyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile destek programı ödemeleri 850-1250 TL arasında yapılıyor.

Hane başına 1.100 TL ödeme yapılacak! 15 gün içinde sosyal yardım parası IBAN hesabına yatıyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

Hane başına 1.100 TL ödeme yapılacak! 15 gün içinde sosyal yardım parası IBAN hesabına yatıyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

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