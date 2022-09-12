Halkbank, Ziraat, Vakıfbank'tan 20.000 TL ödeme! EYT'yi de kapsıyor 4a,4b,4c emeklisini de, asgari ücretliyi de! Başvuranın parası hesaplara yatıyor!

Halkbank, Ziraat, Vakıfbank harekete geçti. Eylül ayında düğünü olanlar, borç yapanlar, kredi çekmek isteyenler dikkat! En düşük 3.500 TL maaş alanlar dahil milyonlarca kişi faydalanabiliyor. Bankaların müşterilere özel yaptığı kredi kampanyaları Eylül ayında bir hayli konuşuluyor. Bu ay ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler 3 bankanın yolunu tutsun. Emekliler, özel ve kamu çalışanları, EYT'liler herkes için kredi imkanı! Başvuru şartlarını taşıyanların direkt hesaplarına düşüyor. 20 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriliyor. İşte detaylar...