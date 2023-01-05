Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 300, 400, 500, 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000 TL geri ödeme tablosu! 15 yılda... TOKİ Konut kredisi faiz indirimi 0,69 aylık taksit hesaplama!
Düşük faizli konut kredisi için aramalar hız kazandı. TOKİ konut kampanyalarına bugün bir yenisi daha ekleniyor. Orta gelir grubuna yönelik olarak hazırlanan yeni konut kampanyasıyla uzun vadede düşük faizle kredi imkanı oluşturulması bekleniyordu. Bakanlık tarafından kampanyanın detayları belli oldu. Peki, TOKİ Konut kredisi faiz indirimi var mı? İşte Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 300, 400, 500, 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000 TL geri ödeme tablosu!
05.01.2023 11:10 - Son Güncelleme: 05.01.2023 11:10
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları hakkında aramalar hız kazandı. Bakan Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde orta gelirli vatandaşlar için konut kampanyası yapılacağını duyurmuştu. Kredi faiz oranları ve ödeme planı üzerinde çalışmalarda sona gelinen ucuz konut kampanyasına ilişkin detaylar açıklandı. Peki, kim ne kadar geri ödeme yapılacak? TOKİ konut kredisi faiz indirimi ne kadar olacak? İşte geri ödeme tablosu!