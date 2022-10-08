Halkbank ve Ziraat Bankası 50.000 TL ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası başladı

Emekli ve çalışan kişilerin başvurularını tamamlamalarından sonra kamu bankalarından tüketici kredilerini alacakları yayınlanmıştır. 50.000 TL'ye kadar olan tutarı 36 ay vade seçenekleri ile alacaklardır. İlk taksit ödemelerini ise 90 gün ertelemeli olarak yapabileceklerdir.