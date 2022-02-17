Halkbank ezber bozdu 75 bin TL nakit para! Kampanya başladı: ayakları yerden kesecek! 48 ay vadeli + 2 ay ödemesiz taşıt kredisi...

Taşıt kredisini hangi bankadan en uygun faizle alabileceğini merak edenler için Halkbank'ın kampanyasına haberimizde yer verdik. Uygun faizli nakit desteği Halbank'ta! Halkbank taşıt kredisi kampanyasındaki fırsatlar bir bir sıralandı. Yeni bir otomobil satın almak isteyen bir çok kişi elindeki paranın üzerine bankadan kredi çekerek para eklemek istiyor. Ya da otomobilin tüm ödemesini bankadan çekeceği kredi ile yapmak istiyor. Peki en az faizle taşı kredisi nasıl alınır? Satın alınacak otomobilin fatura değerine göre vade sayısı ve kredilendirme değişiyor. İşte detaylar...