Halkbank ezber bozdu 75 bin TL nakit para! Kampanya başladı: ayakları yerden kesecek! 48 ay vadeli + 2 ay ödemesiz taşıt kredisi...
Kamu bankaları tarafından müşterilere uygun faizli taşıt kredisi kampanyası duyuruldu. Araba almak isteyenler bankaların yüksek faizlerinden dert yanıyor. Tam da bu noktada devlet bankaları devreye girdi ve düşük faizle taşıt kredisi vereceklerini açıkladı. Halkbank 75 bin TL'lik taşı kredisini uygun faiz oranlarıyla müşterilerine vereceğini müjdeledi. Dileyenler ilk 2 ay boyunca hiçbir ödeme yapmayabiliyor. Peki Halkbank taşıt kredisi kampanyasının özellikleri ve şartları nelerdir? İşte Halkbank güncel taşıt kredisi kampanyasının detayları...
Taşıt kredisini hangi bankadan en uygun faizle alabileceğini merak edenler için Halkbank'ın kampanyasına haberimizde yer verdik. Uygun faizli nakit desteği Halbank'ta! Halkbank taşıt kredisi kampanyasındaki fırsatlar bir bir sıralandı. Yeni bir otomobil satın almak isteyen bir çok kişi elindeki paranın üzerine bankadan kredi çekerek para eklemek istiyor. Ya da otomobilin tüm ödemesini bankadan çekeceği kredi ile yapmak istiyor. Peki en az faizle taşı kredisi nasıl alınır? Satın alınacak otomobilin fatura değerine göre vade sayısı ve kredilendirme değişiyor. İşte detaylar...
Kamu bankaları tarafından müşterilere uygun faizli taşıt kredisi verilmeye devam ediyor. Yeni kampanya Halbank tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada taşıt kredisi hakkında, ''Hayalindeki arabayı almak için nakite ihtiyacı olan müşterilerimizin yanında olan araç kredimizdir.'' ifadeleri kullanıldı.