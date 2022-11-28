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Haberler Ekonomi Halkbank, birbirinden kullanışlı konutları 174 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa çıkardı! Üstelik konutlar 80, 92, 110 ve 130 metrekare!

Halkbank, birbirinden kullanışlı konutları 174 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa çıkardı! Üstelik konutlar 80, 92, 110 ve 130 metrekare!

Elinde ki konutları ve iş yerlerini satışa çıkaran bankalardan biri olan Halkbank ihale ile satış yapılacağını açıkladı. Elinde geniş yelpazede mülkler olan bankanın düşük metrekarelere sahip olan evlerinin fiyatları olabildiğince düşük. Bu evler dar gelirli ve ödeme gücü yüksek olmayan vatandaşlar bağlamında oldukça makul diyebiliriz.

takvim.com.tr
28.11.2022 13:06 - Son Güncelleme: 28.11.2022 13:06
Halkbank, birbirinden kullanışlı konutları 174 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa çıkardı! Üstelik konutlar 80, 92, 110 ve 130 metrekare!

Halkbank'ın sunmuş olduğu bu fırsatlar ile ilgili bilgi alabilmek isteyenler bankaya müracaat ederek ya da müşteri temsilcisi ile iletişime geçerek bilgi alabilirler.

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Halkbank, birbirinden kullanışlı konutları 174 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa çıkardı! Üstelik konutlar 80, 92, 110 ve 130 metrekare!

Konutların genişliklerinin ve fiyatlarının farklı olması da talepleri oldukça artırdı.

Halkbank, birbirinden kullanışlı konutları 174 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa çıkardı! Üstelik konutlar 80, 92, 110 ve 130 metrekare!

Sosyal medyada ihale açılacağına dair ilan yayınlandığı andan itibaren insanlar bu ihalelere nasıl katılacağını ve ödemelerin nasıl olacağını öğrenmek için bankanın sitesine akın etti diyebiliriz.

Halkbank, birbirinden kullanışlı konutları 174 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa çıkardı! Üstelik konutlar 80, 92, 110 ve 130 metrekare!

Sizde merak ediyorsanız belirli bir teminat bedeli olduğunu söylememiz gerekir.

Halkbank, birbirinden kullanışlı konutları 174 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa çıkardı! Üstelik konutlar 80, 92, 110 ve 130 metrekare!

Bankanın gayrimenkul sitesine kayıt olup evleri incelemek ve teklif vermekte oldukça kolay.

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