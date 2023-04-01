RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Halkbank 27.000 TL peşin 2.507,12 TL taksitle 148,60 m2 müstakil köy evi satıyor! Sahibinden arayan bakmadan geçmesin!

Halkbank 27.000 TL peşin 2.507,12 TL taksitle 148,60 m2 müstakil köy evi satıyor! Sahibinden arayan bakmadan geçmesin!

Halkbank, son zamanlarda yayınladığı ilanlarla bankadan satılık kelepir bahçeli köy evi ve müstakil ev arayanlara büyük bir fırsat sunuyor. Üstelik, Halkbank Gayrimenkul Konut Kredisi Kampanyası kapsamında, bu evlerden almak isteyenler için 120 aya kadar vadeli konut kredisi desteği de sağlanıyor. Bu ilanlar, Halkbank Gayrimenkul Com resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor.

takvim.com.tr
01.04.2023 13:26 - Son Güncelleme: 01.04.2023 13:27
Halkbank 27.000 TL peşin 2.507,12 TL taksitle 148,60 m2 müstakil köy evi satıyor! Sahibinden arayan bakmadan geçmesin!

Halkbank, mülkiyeti kendisine geçen konut, işyeri, arsa, tarla, dükkan gibi gayrimenkuller için beklenen yeni ilanları yayımlıyor. Bu ilanlar, bankadan satılık bahçeli müstakil köy evi, apartman dairesi, arsa, tarla, depo gibi taşınmaz ilanların tümüne erişim sağlıyor.


GALERİ DEVAM EDİYOR
Halkbank 27.000 TL peşin 2.507,12 TL taksitle 148,60 m2 müstakil köy evi satıyor! Sahibinden arayan bakmadan geçmesin!

Halkbank, bu ilanlarla birlikte müşterilerine konut kredisi desteği de sunuyor. Halkbank Gayrimenkul Konut Kredisi Kampanyası kapsamında, bu evlerden almak isteyenler için 120 aya kadar vadeli konut kredisi desteği de sağlanıyor.

Halkbank 27.000 TL peşin 2.507,12 TL taksitle 148,60 m2 müstakil köy evi satıyor! Sahibinden arayan bakmadan geçmesin!

Söz konusu konut için kredi desteği almak isteyen kişilerin 17 bin TL peşinat ödemeleri durumunda kalan 159 bin TL'lik bölüm için konut kredisi desteği de sağlanacak.

Halkbank 27.000 TL peşin 2.507,12 TL taksitle 148,60 m2 müstakil köy evi satıyor! Sahibinden arayan bakmadan geçmesin!

6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen büyük deprem felaketi sonrasında, 50 binden fazla kişinin kendi evlerinin enkazı altında kalarak hayatını kaybetmesi üzerine müstakil evlere olan ilgi arttı.

Halkbank 27.000 TL peşin 2.507,12 TL taksitle 148,60 m2 müstakil köy evi satıyor! Sahibinden arayan bakmadan geçmesin!

Talepteki artış ile beraber bahçeli müstakil ev fiyatları da rekor kırdı. Halkbank, bankadan satılık daire ilanları ile bahçeli müstakil ev almak isteyen kişilere büyük bir fırsat sunuyor.

SON DAKİKA