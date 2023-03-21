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Haberler Ekonomi HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER | Mart- Nisan 2023 hangi şirketler halka arz olacak? Şirketlerden duyuruldu...

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER | Mart- Nisan 2023 hangi şirketler halka arz olacak? Şirketlerden duyuruldu...

Halka arz 2023 listesi ile bu sene halka arz olacak şirketler merak ediliyor. Yatırımcılar önümüzdeki aylar için araştırmalarını hızlandırdı. İşte 2023 halka arz olacak hisseler...

takvim.com.tr
21.03.2023 17:09 - Son Güncelleme: 21.03.2023 17:09
HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER | Mart- Nisan 2023 hangi şirketler halka arz olacak? Şirketlerden duyuruldu...

Yatırımcılar bu sene, bu ay veya bu hafta halka arz olacak şirket araştırması yaparken şimdiye kadar hangi şirketler halka arz edildi, hangi şirketlerin halka arzı bekleniyor. İşte 2023 halka arz olacak şirketler...

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HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER | Mart- Nisan 2023 hangi şirketler halka arz olacak? Şirketlerden duyuruldu...

BEKLENEN HALKA ARZLAR

KALES
Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.

BIGCH
(BigChefs) Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş.

DOFER
Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

MEGMT
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER | Mart- Nisan 2023 hangi şirketler halka arz olacak? Şirketlerden duyuruldu...


BORLS
Borlease Otomotiv A.Ş.

ASGYO
Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

KAYSE
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.
Başvuru Sürecinde

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER | Mart- Nisan 2023 hangi şirketler halka arz olacak? Şirketlerden duyuruldu...

TARKM
Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.

ADGYO
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

NARFE
Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER | Mart- Nisan 2023 hangi şirketler halka arz olacak? Şirketlerden duyuruldu...

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
Başvuru Sürecinde

Enerya Enerji A.Ş.

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