HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER | Mart- Nisan 2023 hangi şirketler halka arz olacak? Şirketlerden duyuruldu...
Halka arz 2023 listesi ile bu sene halka arz olacak şirketler merak ediliyor. Yatırımcılar önümüzdeki aylar için araştırmalarını hızlandırdı. İşte 2023 halka arz olacak hisseler...
21.03.2023 17:09 - Son Güncelleme: 21.03.2023 17:09
Yatırımcılar bu sene, bu ay veya bu hafta halka arz olacak şirket araştırması yaparken şimdiye kadar hangi şirketler halka arz edildi, hangi şirketlerin halka arzı bekleniyor. İşte 2023 halka arz olacak şirketler...