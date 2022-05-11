Halk Bankası'ndan personel alımı ilanı: Yüzlerce kişi alınacak! İşte Halk Bankası personel alımı başvuru şartları! Son gün uyarısı geldi
Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmenin hayalini kuran ve bu doğrultuda yayınlanan personel alımı ilanlarını takip eden vatandaşlara, kamu bankası Halkbank'tan müjdeli haber geldi. Banka, 150 yeni personele ihtiyaç duyduğunu bildirdi. İşte bankanın yeni dönem alım ilanına ilişkin ayrıntılar
11.05.2022 13:38 - Son Güncelleme: 11.05.2022 13:41
Halk Bankası, yeni dönemde eksik kadrolarını belirlediğini ve bu doğrultuda yapmış olduğu çalışmalar sonucunda kurum bünyesine toplamda 150 yeni personelin dahil edileceğini duyurdu.
Halk Bankası'ndan Yeni Personel Alımı İlanı!
Kamu bankalarından biri olarak hizmet vermeye devam eden ve geliştirdiği hizmetlerin avantajlı fırsatları sayesinde müşteri sayısını günden güne arttırmayı başarmış olan Halk Bankası, yeni dönemde eksik kadrolarını belirleyerek ilana çıktı.