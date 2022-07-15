Hafta sonuna giriyoruz A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! Fiyatlar düştü her şey indirime giriyor! Ayçiçek yağı 69 TL! Tuvalet kağıdı...

A101'in güncel aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Ayçiçek yağında fiyatların düştüğünü duyanlar hemen kataloğu incelemeye koyuldu. A101'in internet sitesine bakıldığında 5 litrelik ve 2 litrelik ayçiçek yağı fiyatlarının düştüğü görülüyor. Öte yandan yeni katalogda bir çok teknolojik aletlerde büyük indirimler göze çarpıyor. İşte A101 15-16-17 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğu tam liste...