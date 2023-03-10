Hafta sonuna giriliyor ŞOK’un aktüel kataloğu güncellendi! 29,95’e düştü! Fiyatlar yarıya kadar indirildi Sıvı yağ, tuvalet kağıdı...

Hafta sonuna girilmesiyle birlikte zincir marketleri de yeni kataloğunu duyuruyor. Bu hafta ŞOK mağazaları aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Gıdadan temizlik malzemelerine, elektronik ürünlerden züccaciyeye aradığınız her şey ŞOK'ta indirime girdi. 4 litrelik sıvı yağ bu hafta ŞOK'ta 137,94 TL'den satılıyor. 25 TL ve üzeri alışverişlerde de Syoss Şampuan 76,75 yerine sadece 35 TL'den satılıyor. Uygun fiyatlı ürünleri kaçırmamak için haberimizden ŞOK güncel aktüel kataloğunu inceleyiniz. İşte envai çeşitliliğin olduğu ŞOK aktüel kataloğu tam liste.