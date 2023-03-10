Hafta sonuna giriliyor ŞOK'un aktüel kataloğu güncellendi! 29,95'e düştü! Fiyatlar yarıya kadar indirildi Sıvı yağ, tuvalet kağıdı...
ŞOK'ta haftanın fırsatları belli oldu. İndirime giren ürünler ŞOK aktüel kataloğu ile açıklandı. Milyonlarca kişinin alışveriş yaptığı zincir marketlerin aktüel kataloğu yakından takip ediliyor. Katalog açıklanır açıklanmaz vatandaşlar marketlere koşarak stoklarla sınırlı ürünleri alıyor. Bu hafta Mintax Yumuşatıcı 29,95'e düştü. Gıda ürünlerinde de bu hafta sürpriz indirimler yapıldı. Pirinç, yağ, salça, çay, kahvaltılıkta fiyatlar düşürüldü. Peki bu hafta ŞOK'ta neler var? Hangi ürünler indirime girdi? İşte kataloğun tamamı...
10.03.2023 15:47 - Son Güncelleme: 10.03.2023 15:49
Hafta sonuna girilmesiyle birlikte zincir marketleri de yeni kataloğunu duyuruyor. Bu hafta ŞOK mağazaları aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Gıdadan temizlik malzemelerine, elektronik ürünlerden züccaciyeye aradığınız her şey ŞOK'ta indirime girdi. 4 litrelik sıvı yağ bu hafta ŞOK'ta 137,94 TL'den satılıyor. 25 TL ve üzeri alışverişlerde de Syoss Şampuan 76,75 yerine sadece 35 TL'den satılıyor. Uygun fiyatlı ürünleri kaçırmamak için haberimizden ŞOK güncel aktüel kataloğunu inceleyiniz. İşte envai çeşitliliğin olduğu ŞOK aktüel kataloğu tam liste.