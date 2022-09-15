Hafta sonuna girerken A101 fişeği çaktı! 15 Eylül 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu listesi! 30’lusu 79,95’ten 54,95’e düştü! Ayçiçek yağı 100 TL altına indi

A101 yeni, güncel 15 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri bugün itibariyle satışa sunuldu. A101 zincir marketlerde bu hafta tüm ihtiyaç ürünleri indirimden satılıyor. Beyaz eşya, elektrikli ev alatleri ve kişisel bakım için elektronik cihazlar hafta sonuna girerken kapış kapış gidecek. A101 aktüel ürünler kataloğunda ayrıca giyim ürünlerinde de indirim uygulandı. İşte ŞOK 15 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu...