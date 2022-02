Hafta sonu yeni A101 aktüel kataloğu yayında! Fiyatlarda ezber bozuldu KDV + ek indirim! 11,95’e düştü 20’li halde satılıyor! Bu ürünler...

Gıda ürünlerindeki KDV indirimi sonrası gözler zincir marketlere çevrilmişti. Marketlerden peş peşe indirim açıklamaları gelmeye başladı. Öte yandan aktüel ürünler kataloğu da her hafta olduğu gibi bu hafta yoğun ilgi görüyor. Bilindiği üzere A101 marketler her hafta farklı ürünlerde indirim yapıyor. Bu indirimler de akteül katalog ile duyuruluyor. Hafta sonu yeni A101 aktüel kataloğu yayınlandı. KDV indirimine aktüel katalog indirimi de eklenince vatandaşlar ek indirimin tadını çıkarmaya başladı. İşte hafta sonu A101 aktüel ürünleri tam liste...