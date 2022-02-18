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Haberler Ekonomi Hafta sonu yeni A101 aktüel kataloğu yayında! Fiyatlarda ezber bozuldu KDV + ek indirim! 11,95'e düştü 20'li halde satılıyor! Bu ürünler...

Hafta sonu yeni A101 aktüel kataloğu yayında! Fiyatlarda ezber bozuldu KDV + ek indirim! 11,95'e düştü 20'li halde satılıyor! Bu ürünler...

A101 zincir marketlerinin hafta sonu indirimli ürünleri araştırılıyor. Her hafta farklı aktüel ürünler kataloğu yayınlayan A101 bu hafta da çeşitli ürünlerde indirim uyguladı. Vatandaşlar alışveriş için torbalarını hazırladı pazara gitmeden önce marketlerde indirim var mı yok mu öğrenmek istiyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra bu hafta sonu bir çok elektronik üründe de indirimler yapıldı. Plazma, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, tost makinesi, ısıtıcı, süpürge makinesi, katlanabilir bisiklet, tencere-tava, tabak ve daha pek çok üründe indirim gerçekleştirildi. Ayrıca Biotol Bulaşık Deterjanı 35,95'e düştü. La Belle Ultra Hijyenik Ped 20'li 11,95'ten satılmaya başlandı. İşte A101 hafta sonu aktüel ürünler kataloğu tam liste...

18.02.2022 15:59 - Son Güncelleme: 18.02.2022 15:59
Hafta sonu yeni A101 aktüel kataloğu yayında! Fiyatlarda ezber bozuldu KDV + ek indirim! 11,95’e düştü 20’li halde satılıyor! Bu ürünler...

Gıda ürünlerindeki KDV indirimi sonrası gözler zincir marketlere çevrilmişti. Marketlerden peş peşe indirim açıklamaları gelmeye başladı. Öte yandan aktüel ürünler kataloğu da her hafta olduğu gibi bu hafta yoğun ilgi görüyor. Bilindiği üzere A101 marketler her hafta farklı ürünlerde indirim yapıyor. Bu indirimler de akteül katalog ile duyuruluyor. Hafta sonu yeni A101 aktüel kataloğu yayınlandı. KDV indirimine aktüel katalog indirimi de eklenince vatandaşlar ek indirimin tadını çıkarmaya başladı. İşte hafta sonu A101 aktüel ürünleri tam liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hafta sonu yeni A101 aktüel kataloğu yayında! Fiyatlarda ezber bozuldu KDV + ek indirim! 11,95’e düştü 20’li halde satılıyor! Bu ürünler...

HAFTA SONU A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Toshiba 50UL2163DT /50UL2063DT 50" Ultra HD Smart Tv: 6.599 TL

Hafta sonu yeni A101 aktüel kataloğu yayında! Fiyatlarda ezber bozuldu KDV + ek indirim! 11,95’e düştü 20’li halde satılıyor! Bu ürünler...

SEG KM IP 8000 A+ 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi: 5.299 TL

Hafta sonu yeni A101 aktüel kataloğu yayında! Fiyatlarda ezber bozuldu KDV + ek indirim! 11,95’e düştü 20’li halde satılıyor! Bu ürünler...

Singer 14SH654 Overlok Makinesi: 1.999 TL

Hafta sonu yeni A101 aktüel kataloğu yayında! Fiyatlarda ezber bozuldu KDV + ek indirim! 11,95’e düştü 20’li halde satılıyor! Bu ürünler...

Piranha Gaming Kulaklık: 129 TL

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