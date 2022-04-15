Hafta sonu için hazırlandı A101 aktüel indirim kataloğu şimdi yayında! Fiyatları düştü bu fiyata bir daha gelmeyecek! iPhone 11-13, Ayçiçek yağı, toz şeker...

A101 ''Haftanın Yıldızları'' ve ''Aldın Aldın'' kataloğunda yer alan tüm ürünler yayımlandı. Güncel katalogda gözler iPhone modelleri ve gıda ürünlerine çevrildi. Türkiye'nin 81 ilinde yer alan A101 zincir marketlerinde çılgın kampanya başlatıldı. Her hafta güncellenen ve aralarında gıdadan teknolojik ürünlere bir çok çeşit ürünün yer aldığı de yer aldığı ''Haftanın Yıldızları'' ve ''Aldın Aldın'' kampanyaları bu hafta yoğun ilgi gördü. İşte A101 ürünlerin tamamı...