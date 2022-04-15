Hafta sonu için hazırlandı A101 aktüel indirim kataloğu şimdi yayında! Fiyatları düştü bu fiyata bir daha gelmeyecek! iPhone 11-13, Ayçiçek yağı, toz şeker...
Hafta sonu için hazırlandı! A101 güncel aktüel ürünler listesi şimdi yayında. Binlerce kişi bekliyordu... Alışverişe çıkma hazırlığı yapan vatandaşların yakından takip ettiği yepyeni indirim kataloğu ortaya çıktı. Bu hafta sonu A101'de neler var, hangi ürünler indirimde? iPhone 13 satışı devam ediyor mu? Ayçiçek yağı, şeker, un, çay, çeyiz ürünleri indirime girdi mi? merak ediliyordu ve sonunda belli oldu! Fiyatları düşen ürünler tek tek açıklandı. Çılgın indirim başlıyor. Süpriz indirimler müşterileri bekliyor. A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde haberimizde! 5 TL'ye de ürün var 50 TL'ye de, 150 TL'ye de! Kapış kapış gidiyor. İşte indirimdeki ürünler...
15.04.2022 09:42 - Son Güncelleme: 15.04.2022 09:42
A101 ''Haftanın Yıldızları'' ve ''Aldın Aldın'' kataloğunda yer alan tüm ürünler yayımlandı. Güncel katalogda gözler iPhone modelleri ve gıda ürünlerine çevrildi. Türkiye'nin 81 ilinde yer alan A101 zincir marketlerinde çılgın kampanya başlatıldı. Her hafta güncellenen ve aralarında gıdadan teknolojik ürünlere bir çok çeşit ürünün yer aldığı de yer aldığı ''Haftanın Yıldızları'' ve ''Aldın Aldın'' kampanyaları bu hafta yoğun ilgi gördü. İşte A101 ürünlerin tamamı...