Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Hafta sonu geldi indirimli ürünler LİSTESİ belli oldu! A101 aktüel kataloğu yayımda! 11,90 TL'ye düştü! Telefon, yiyecek, züccaciye, tekstil...

Hafta sonu geldi indirimli ürünler LİSTESİ belli oldu! A101 aktüel kataloğu yayımda! 11,90 TL'ye düştü! Telefon, yiyecek, züccaciye, tekstil...

Hafta sonu geldi A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta sonu A101'de neler var merak ediliyordu. Telefon, gıda ürünleri, züccaciye, tekstil, elektronik eşyalarda indirim başladı. Kasım ayında A101 marketlerinde teknolojik aletler indirime girdi. İşte güncel 19 Kasım 2022 itibariyle fiyatı düşen ürünler listesi...

18.11.2022 15:19 - Son Güncelleme: 18.11.2022 15:19
Hafta sonu geldi indirimli ürünler LİSTESİ belli oldu! A101 aktüel kataloğu yayımda! 11,90 TL’ye düştü! Telefon, yiyecek, züccaciye, tekstil...

A101 haftanın ürünlerini açıkladı. Cumartesi günü itibariyle telefon, yiyecek, züccaciye, tekstil ürünleri satışa sunulacak. Haberimizde A101 hafta sonu katalog indirimli ürünlerini alışveriş severler için bir araya getirdik. Peki bu hafta sonu A101'de neler var? 11,90 TL'ye düştü! İşte indirimli ürünler LİSTESİ...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hafta sonu geldi indirimli ürünler LİSTESİ belli oldu! A101 aktüel kataloğu yayımda! 11,90 TL’ye düştü! Telefon, yiyecek, züccaciye, tekstil...

Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 9.999 TL
Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 6.199 TL
HI-LEVEL 40" Full HD Smart Led Tv 3.399 TL
Xiaomi Poco C40 Cep Telefonu 3.999 TL

Hafta sonu geldi indirimli ürünler LİSTESİ belli oldu! A101 aktüel kataloğu yayımda! 11,90 TL’ye düştü! Telefon, yiyecek, züccaciye, tekstil...

Piranha Akıllı Saat 169 TL
Vestel V Tab Z1 Tablet 1.799 TL
SanDisk 64 GB USB 3.2 Bellek 119 TL
Lenovo HF130 Kulaklık 49,95 TL
Piranha Kablolu Kulaklık 59,95 TL
Sinbo Infrared Isıtıcı 249 TL
Singer Starlet 6660 Dikiş Makinesi 2.499 TL
Fakir Veyron Öko Cyclone Süpürge 1.499 TL

Hafta sonu geldi indirimli ürünler LİSTESİ belli oldu! A101 aktüel kataloğu yayımda! 11,90 TL’ye düştü! Telefon, yiyecek, züccaciye, tekstil...

Kiwi El Mikseri 159 TL
Kiwi Elektrikli Cezve 109 TL
Aprilla Saç Kurutma Makinesi 199 TL

Hafta sonu geldi indirimli ürünler LİSTESİ belli oldu! A101 aktüel kataloğu yayımda! 11,90 TL’ye düştü! Telefon, yiyecek, züccaciye, tekstil...

Kiwi Tiftik Temizleme Makinesi 79,95 TL
Volta YIDE Elektrikli Moped 19.999 TL
Araç İçin -37 Derece Radyatör Antifrizi 3 Litre 69,95 TL
Plenty Araç İçin -21 Derece Antifrizli Cam Suyu 3 Litre 39,95 TL
Plenty Araç İçin -30 Derece Antifrizli Cam Suyu 5 Litre 44,95 TL
Araç İçi Isıtıcı Kupa Bardak 139,95 TL
Canlı Çiçek Aranjman Sukulent 19,95 TL
Bay / Bayan Şemsiye 89,95 TL

SON DAKİKA