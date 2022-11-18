Hafta sonu geldi indirimli ürünler LİSTESİ belli oldu! A101 aktüel kataloğu yayımda! 11,90 TL’ye düştü! Telefon, yiyecek, züccaciye, tekstil...

A101 haftanın ürünlerini açıkladı. Cumartesi günü itibariyle telefon, yiyecek, züccaciye, tekstil ürünleri satışa sunulacak. Haberimizde A101 hafta sonu katalog indirimli ürünlerini alışveriş severler için bir araya getirdik. Peki bu hafta sonu A101'de neler var? 11,90 TL'ye düştü! İşte indirimli ürünler LİSTESİ...