Hafta sonu geldi indirimli ürünler LİSTESİ belli oldu! A101 aktüel kataloğu yayımda! 11,90 TL'ye düştü! Telefon, yiyecek, züccaciye, tekstil...
Hafta sonu geldi A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta sonu A101'de neler var merak ediliyordu. Telefon, gıda ürünleri, züccaciye, tekstil, elektronik eşyalarda indirim başladı. Kasım ayında A101 marketlerinde teknolojik aletler indirime girdi. İşte güncel 19 Kasım 2022 itibariyle fiyatı düşen ürünler listesi...
18.11.2022 15:19 - Son Güncelleme: 18.11.2022 15:19
A101 haftanın ürünlerini açıkladı. Cumartesi günü itibariyle telefon, yiyecek, züccaciye, tekstil ürünleri satışa sunulacak. Haberimizde A101 hafta sonu katalog indirimli ürünlerini alışveriş severler için bir araya getirdik. Peki bu hafta sonu A101'de neler var? 11,90 TL'ye düştü! İşte indirimli ürünler LİSTESİ...
Kiwi Tiftik Temizleme Makinesi 79,95 TL
Volta YIDE Elektrikli Moped 19.999 TL
Araç İçin -37 Derece Radyatör Antifrizi 3 Litre 69,95 TL
Plenty Araç İçin -21 Derece Antifrizli Cam Suyu 3 Litre 39,95 TL
Plenty Araç İçin -30 Derece Antifrizli Cam Suyu 5 Litre 44,95 TL
Araç İçi Isıtıcı Kupa Bardak 139,95 TL
Canlı Çiçek Aranjman Sukulent 19,95 TL
Bay / Bayan Şemsiye 89,95 TL