Hafta sonu geldi A101’de bu hafta neler var? 10 TL’lik alışveriş yapana 74,95 yerine 39,95! İşte A101 aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE!

A101'nin Aldın Aldın ve Haftanın Yıldızlı ürünleri belli oldu. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren zincir marketlerin güncel aktüel ürünler kataloğunu araştırmaya başladı. BİM ve ŞOK marketin yanı sıra A101'de bu hafta dev indirimler uygulandı. Yeni haftanın gelmesiyle birlikte kapıda kuyruk oluşturacak indirimler yapıldı. Peki A101'de bu hafta neler var? İşte 26 Eylül itibariyle satışa çıkan A101 aktüel ürünler kataloğu listesi...