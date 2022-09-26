Hafta sonu geldi A101'de bu hafta neler var? 10 TL'lik alışveriş yapana 74,95 yerine 39,95! İşte A101 aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE!
Yeni haftanın gelmesiyle A101 güncel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 26 Eylül 2022 Pazartesi itibariyle 10 TL üzeri alışverişlerde Altın bal çiçek balı 850 g 74,95 yerin 39,95'e satılacak. Zincir marketlerin her hafta yayımladığı güncel aktüel ürünler kataloğunda bu haftanın indirimli ürünleri değişti. Gıda ve elektronik ürünler indirimli fiyatlarıyla satışa çıktı. Peki bu hafta A101'de neler var? A101'de güncel indirimli ürünler neler? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE!
26.09.2022 11:01 - Son Güncelleme: 26.09.2022 11:01
A101'nin Aldın Aldın ve Haftanın Yıldızlı ürünleri belli oldu. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren zincir marketlerin güncel aktüel ürünler kataloğunu araştırmaya başladı. BİM ve ŞOK marketin yanı sıra A101'de bu hafta dev indirimler uygulandı. Yeni haftanın gelmesiyle birlikte kapıda kuyruk oluşturacak indirimler yapıldı. Peki A101'de bu hafta neler var? İşte 26 Eylül itibariyle satışa çıkan A101 aktüel ürünler kataloğu listesi...