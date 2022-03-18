Hafta sonu geldi A101 aktüel kataloğu az evvel güncellendi! 18,75’ten veriliyor! Paket paket gidiyor satışlar patladı! Gıda ve elektronik ürünler...

Hafta sonu geldi A101 aktüel kataloğu az evvel güncellendi. Gıda ve elektronik ürünler sergilendi vatandaşların ağzı açık kaldı. Artık bir çok ev ihtiyaç ürünlerini marketlerden de temin etmek mümkün. Dolap, bisiklet, bahçe içi gerekli olan malzemeler, plazma, telefon hatta çeyiz ürünleri.... Her hafta yenilenen A101 aktüel ürünler kataloğunda tüm ihtiyaçlara yer veriliyor. Milyonlarca kişi kataloğu inceledikten sonra marketlere akın ediyor. Peki bu hafta sonu A101'de hangi ürünler indirimde? Gelin hep birlikte bakalım...