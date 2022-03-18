Hafta sonu geldi A101 aktüel kataloğu az evvel güncellendi! 18,75'ten veriliyor! Paket paket gidiyor satışlar patladı! Gıda ve elektronik ürünler...
Gıda, elektronik aletler için sıklıkla uğranan A101 marketlerinde yeni indirimler duyuruldu. A101 zincir marketlerinin güncel aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hafta sonunun da gelmesiyle birlikte vatandaşlar marketlerin kataloğunu araştırmaya koyuldu. Bu hafta özellikle İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı vatandaşları evlerine kitledi. Milyonlarca kişi bu hafta sonu yalnızca ev alışverişi yapabilecek gibi görünüyor. A101 marketlerinde de bu kapsamda hafta sonu alınabilecek ihtiyaçlar belirlendi ve o ürünlere indirim yapıldı. İşte A101 2022 güncel aktüel ürünler kataloğu tam liste...
18.03.2022 20:06 - Son Güncelleme: 18.03.2022 20:06
Hafta sonu geldi A101 aktüel kataloğu az evvel güncellendi. Gıda ve elektronik ürünler sergilendi vatandaşların ağzı açık kaldı. Artık bir çok ev ihtiyaç ürünlerini marketlerden de temin etmek mümkün. Dolap, bisiklet, bahçe içi gerekli olan malzemeler, plazma, telefon hatta çeyiz ürünleri.... Her hafta yenilenen A101 aktüel ürünler kataloğunda tüm ihtiyaçlara yer veriliyor. Milyonlarca kişi kataloğu inceledikten sonra marketlere akın ediyor. Peki bu hafta sonu A101'de hangi ürünler indirimde? Gelin hep birlikte bakalım...