Hafta sonu geldi A101 10-13 Mart aktüel kataloğu yayımlandı! 12’lisi 69,50! A101’de bu hafta neler var? İşte İNDİRİMLİ ürünler tam liste...

Hafta sonu geldi A101'in yeni aktüel ürünleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı yaklaşırken zincir marketlerin güncel fiyat listesi merak konusu oldu. Özellikle A101'de bu hafta nelerin indirime girdiği araştırılıyor. Vatandaşlar uygun fiyatlı ürünleri almak için öncelikle aktüel kataloğu göz gezdirmek istiyor. Bu noktada A101'de bu hafta neler var? A101 10-13 Mart aktüel kataloğu yayımlandı mı soruları internet arama motorlarında sıkça araştırılıyor. A101'de bu hafta 12'lisi 69,50! İşte İNDİRİMLİ ürünler tam liste...