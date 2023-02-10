Hafta sonu geldi 3 market dev İNDİRİM başlattı! A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler kataloğu 10 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ! Ayçiçek yağı 149 TL'den düştü!
A101, BİM, ŞOK marketleri 10 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Katalogda ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, çay gibi gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra giyim, elektronik ürünler ve beyaz eşya da yer alıyor. Bu hafta sonu da geçerli indirimli ürünlerin tamamına katalogda yer verildi. Vatandaşlar market alışverişine çıkmadan önce zincir marketlerin güncel kataloğunu araştırıyor. İşte A101, BİM, ŞOK marketleri 10 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu tam listesi...
10.02.2023 10:06 - Son Güncelleme: 10.02.2023 10:08
Hafta sonu geldi 3 market dev indirim başlattı. Marketlerin yeni kampanyalarını duyanlar mağazalara akın etmeye başladı. Peki bu hafta A101, BİM, ŞOK'ta neler var, hangi ürünler indirime girdi? Ayçiçek yağı 149 TL'den düştü. 10 Şubat'tan itibaren Vera Ayçiçek yağı pet 5 litrelik 144 TL'ye satılacak. İşte market market güncel aktüel ürünler kataloğu...