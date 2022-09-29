Hafta sonu A101 İNDİRİM kataloğu! 5 litresi 5,90’a düştü! A101’de dev kampanya BAŞLADI! 29 Eylül 2022 tarihinden itibaren...

A101 29 Eylül 2022 itibaren geçerli katalog ürünleri satışa çıktı. Her hafta bir çok üründe indirim uygulayan A101 zincir marketleri bu hafta hem elektronik ürünlerde hem gıda ürünlerinde indirim kampanyası başlattı. İşte hafta sonu A101 İNDİRİM kataloğu!