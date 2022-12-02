Hafta sonu A101 aktüel ürünler kataloğu yayımda! Bu hafta A101’de neler var? Gelinlik çağındaki kızlar için alışveriş başladı! Beyaz eşya...

A101 tarafından yayınlanan Aralık 2022 aktüel ürünler katalogu ile birlikte, indirimden satışa çıkacak ürünler belli oldu. Farklı pek çok ürün ülke genelindeki tüm A101 zincir marketlerinde indirimden müşterilerle buluşturmaya başladı. Bu hafta sonu özellikle evlenmeye hazırlananlar A101'e uğrasın. 9 Aralık'a kadar devam edecek olan indirimler yoğun ilgi görüyor. Salça, çay, kakaolu fındık kreması, dondurulmuş bütün piliç, tam yağlı beyaz peynir, sade/kakaolu tahin helvası gibi gıda ürünlerinin yanı sıra elektronik ürünler, beyaz eşya ve mobilyada da büyük indirimler uygulandı. İşte tüm liste...