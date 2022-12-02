Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Hafta sonu A101 aktüel ürünler kataloğu yayımda! Bu hafta A101'de neler var? Gelinlik çağındaki kızlar için alışveriş başladı! Beyaz eşya...

Hafta sonu A101 aktüel ürünler kataloğu yayımda! Bu hafta A101'de neler var? Gelinlik çağındaki kızlar için alışveriş başladı! Beyaz eşya...

A101'in yepyeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta sonu A101 marketlerinde çeyiz alışverişi başladı. Elektronik eşyalar, beyaz eşya, mobilyada indirim uygulandı. Peki Bu hafta A101'de neler var? Xiaomi Redmi 9C 64 GB Cep Telefonu Turuncu 3.799,00 TL, Hi-Level HL39DAL13 39'' HD Android Smart Uydu Alıcılı TV 3.099,00 TL'ye düştü. İşte 2-3-4 Aralık 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu LİSTESİ...

02.12.2022 16:18 - Son Güncelleme: 02.12.2022 16:18
Hafta sonu A101 aktüel ürünler kataloğu yayımda! Bu hafta A101’de neler var? Gelinlik çağındaki kızlar için alışveriş başladı! Beyaz eşya...

A101 tarafından yayınlanan Aralık 2022 aktüel ürünler katalogu ile birlikte, indirimden satışa çıkacak ürünler belli oldu. Farklı pek çok ürün ülke genelindeki tüm A101 zincir marketlerinde indirimden müşterilerle buluşturmaya başladı. Bu hafta sonu özellikle evlenmeye hazırlananlar A101'e uğrasın. 9 Aralık'a kadar devam edecek olan indirimler yoğun ilgi görüyor. Salça, çay, kakaolu fındık kreması, dondurulmuş bütün piliç, tam yağlı beyaz peynir, sade/kakaolu tahin helvası gibi gıda ürünlerinin yanı sıra elektronik ürünler, beyaz eşya ve mobilyada da büyük indirimler uygulandı. İşte tüm liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hafta sonu A101 aktüel ürünler kataloğu yayımda! Bu hafta A101’de neler var? Gelinlik çağındaki kızlar için alışveriş başladı! Beyaz eşya...

A101'DE BU HAFTA SONU!

SEG CM 580 5 Kg Çamaşır Makinesi 3.699 TL
Flavel FLV 5001 BM 5 Programlı Bulaşık Makinesi 4.199 TL
Piranha Kablosuz Klavye 99,95 TL

Hafta sonu A101 aktüel ürünler kataloğu yayımda! Bu hafta A101’de neler var? Gelinlik çağındaki kızlar için alışveriş başladı! Beyaz eşya...

Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv 11.599 TL
Toshiba 55" Ultra HD Smart Tv 7.299 TL
HI-LEVEL 39" HD Android Smart Uydu Alıcılı Led Tv 3.099 TL
Xiaomi Redmi 9C 3/64 GB Cep Telefonu 3.799 TL
Flavel FLV 3600 BZD No-Frost Buzdolabı 6.299 TL

Hafta sonu A101 aktüel ürünler kataloğu yayımda! Bu hafta A101’de neler var? Gelinlik çağındaki kızlar için alışveriş başladı! Beyaz eşya...

Piranha Bluetooth Kulaklık 119 TL
GoSmart Kulak İçi Kulaklık 19,95 TL
Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 175 TL
Kiwi KMO 4243 Mikrodalga Fırın 1.199 TL

Hafta sonu A101 aktüel ürünler kataloğu yayımda! Bu hafta A101’de neler var? Gelinlik çağındaki kızlar için alışveriş başladı! Beyaz eşya...

Kiwi KEB 4308 Yumurta Pişirici 129 TL
Kiwi KSM 2440W Waffle Makinesi 349 TL
Kiwi KC 8203 Şarjlı Gıda Doğrayıcı 149 TL
FLY K7 Şarjlı Damacana Su Pompası 49,95 TL
Kiwi KAH6643 Ultrasonic Hava Nemlendirici 299 TL

SON DAKİKA