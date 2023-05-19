Hafta sonu (19- 20-21 Mayıs 2023) BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? BİM hafta sonu kataloğu şimdi yayımda! Chef's ürünleri geldi

BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste | 19 Mayıs 2023 Cuma günü ile birlikte hafta sonu BİM mağazalarında envai çeşit ürün indirime girdi. Her hafta merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu haftanın yeni indirimleri belli oldu. İşte BİM 19-20-21 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu.