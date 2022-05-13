Haber bu sabah geldi! %31 zam: SSK, Bağkur, memur emeklilerine 4.000 TL taban maaş ödemesi kesinleşti! Merkez Bankası TEFE TÜFE anketle 6 aylık hesap!
4 aylık enflasyon artışı %31'i aştı. Bu oran da 6 aylık enflasyon zammı için ipucunu vermiş oldu. Memurlar ve emekliler merakla Temmuz zammını bekliyor. Geriye yalnızca 2 veri kaldı. Emeklilerin taban aylığı Temmuz'da 3 bin 500-4 bin lira aralığına çıkması bekleniyor. Emekliye seyyanen artış da söz konusu olacak. Öte yandan 4 Temmuz'da zam oranları kesinleşmiş olacak. Yasalaştıktan sonra maaşlar hesaplara yatırılacak. Emekli memur Temmuz zammı için maliyet hesabına haberimizde yer verdik. Öte yandan ek zam için 3 formül bulunuyor. İşte emekli memur temmuz zammına ilişkin merak edilenler!
13.05.2022 15:31 - Son Güncelleme: 13.05.2022 15:31
Memur ve emeklilerin Temmuz 2022 maaş zammı için kritik açıklama geldi. Bu yılın ilk 4 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon %31 olarak belirlendi. Milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak yılın ikinci zammını merak etmeye başladı. Memurlar vae emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı artış alıyor. İşte emekli memur temmuz zammına ilişkin merak edilenler!
Memurlar ve emekliler hem Temmuz zammına hem de ek iyileştirmeye kilitlendi. Şu ana kadar zam yüzde 31'i aşarken, maaş hesabı da yapılıyor. Geriye sadece 2 aylık veri kaldı.