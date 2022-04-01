Günlük vadeli mevduat hesaplarında yeni faiz oranları bomba gibi patladı! En yüksek mevduat faizleri belli oldu!

Alternatif Bank %20,50 faiz seviyesi ile en yüksek mevduat faiz oranlarını sunmaya devam ediyor. Alternatif Bank'ın anında sonrasında ise Burgan Bank, Fibabanka, ING Bank ve Akbank cazip fırsatlar yayınlayan bankalar olarak öne çıkmayı başarıyor. Akbank WinWin Hesap ile ek faiz kazanma fırsatı ve faydalar ise ilgi çekiyor.