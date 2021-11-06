Günlük evde 2-3 saat çalışarak 3 bin TL kazanabilirsiniz! İŞKUR evde paketleme işi! Başvuru için tek şart..
Evde 2-3 saat çalışarak 3 bin TL kazanabilirsiniz! Ev hanımlarına destek olmak suretiyle İŞKUR evde paketleme işinde; nikah şekeri, sabun, tel toka, kulak çubuğu paketleme ve poşet katlama gibi işler bulunmakta. Bu projede yer alan kadınların ev ekonomisinin yanı sıra ülke ekonomisine olumlu katkı yapmaları beklenmekte. İŞKUR evde paketleme işi amacıyla müracaatlar bu kuruma bağlı olan firmalar doğrultusundan aralıklarla verilmektedir. Evde paketleme işinde çalışmak isteyen kadınlar, ikamet adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
İŞKUR'un desteği ile oluşturulan evde paketleme işi amacıyla başvurular vakit vakit İŞKUR'a bağlı olan kurumlar doğrultusundan başlatılmaktadır. Ev hanımlarının çalışma hayatına katılabilmesi amacıyla İŞKUR'a bağlı olan firmaların evde paketleme işi ilanlarını vakit vakit denetim etmeleri gerekmektedir.
Ev hanımlarına parasal destek sağlamak ve bunun beraberinde hem ev ekonomisi hem de ülke ekonomisi adına İŞKUR'un evde paketleme işine ev hanımları büyük bir ilgi gösteriyor. Sadece ev hanımlarına değil aynı vakitte salgından kaynaklı evden çalışmak halinde kalan bayanlara da parasal destek gerçekleştirmeyi hedefleyen İŞKUR'un evde paketleme işi müracaat formu nasıl doldurulur alanı merakla araştırılıyor.
İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURU
İŞKUR evde paketleme işi amacıyla müracaatlar bu kuruma bağlı olan firmalar doğrultusundan aralıklarla verilmektedir. Evde paketleme işinde çalışmak isteyen kadınlar, ikamet adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kayıttan anında evvelce ise İŞKUR evde iş paketleme müracaat formunu doldurmaları zorunludur.
İŞKUR evde paketleme işi müracaat formu doldurulduktan sonra da ev hanımlarının eğitim sertifika belgeleri meslek danışmanları doğrultusundan kayıt edilecektir. Kayıt ardından da İŞKUR evde paketleme işine müracaatta tespit edilen ev hanımlarından cep telefonu numarası ile eş güdümlü etkileşim verileri istenerek bu belgeler sisteme kayıt edilecektir.
Sisteme kayıtları oluşturulan ev hanımları ideal evde paketleme işi geldiği vakit cep telefonlarına İŞKUR doğrultusundan SMS mesajı gönderilecektir. Gelen SMS ile eş güdümlü işi kabul eden ev hanımları, para kazanmaya başlayacaklardır.