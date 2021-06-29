Günlük 81-95 -108 TL yevmiye veriliyor! İŞKUR işbaşı meslek kursu- MEK başvuruları nasıl yapılır? İş sahibi olmak isteyenlere müjde!

İŞKUR mesleği olmayanlara, niteliklerini geliştirmek isteyen vatandaşlara mesleki eğitim kursları ve İşbaşı Eğitim Programları aracılığıyla yardımcı oluyor. Bu kurslara katılan kişiler, hem işi öğrenip hem de günlük yevmiye alıyorlar. Mesleki Eğitim Kurslarına katılabilmek için İŞKUR'a bağlı olarak işsiz olma şartı bulunuyor. 15 yaşından büyük olmak da aranılan diğer şartlar arasında yer alıyor. İŞKUR İşbaşı Eğitim programlara dahil olan işsiz, iş arama konumundaki vatandaşlara günlük 108 TL ödeme yapıyor. Öğrenciler bu programa başvuru yaparsa ödeme ücreti 81 TL oluyor. Peki, İŞKUR işbaşı meslek kursu başvuruları nasıl yapılır? MEK başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar!