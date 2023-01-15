Günlük 211,55 TL cep harçlığı dağıtılıyor! İŞKUR'dan ev hanımlarına maaş gibi ödeme desteği! Formu doldurana 6.346 TL! 30 günde 1 yatıyor!

İŞKUR'dan ev kadınlarına dev destek geldi. İŞKUR kursları ile kariyer yaparken bir yandan da aylık ödeme alabilirsiniz. İŞKUR'un sunduğu bu fırsatın detaylarına ve koşullarına haberimizde yer verdik. Ev hanımlarına yönelik mesleki eğitim programı başladı. Mesleğin yanı sıra aylık 6 bin 346 liraya kadar günlük cep harçlığı da verilecek. 2023 yılında mesleki eğitim kursları mesleği olmayanlara meslek edindirmek, mesleği olmakla birlikte mesleki becerilerini geliştirmek isteyenlerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla düzenleniyor. İşte detaylar...