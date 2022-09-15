Günlük 113 TL'ye en fazla ne kadar konut kredisi çekilir? Maaşınıza göre anında hesaplayın
Kredi çekmek istediğinizde hangi bankaya gittiğiniz zaman birtakım kuralları bilmeniz lazımdır. Aksi takdirde eliniz boş dönebilirsiniz. Ekonomik düzenlemelere göre aylık taksit ödeme tutarı hane gelirinin altında kalmalıdır. Bu tutar %50 seviyesinde olup hane üyelerinin geçim sorunu yaşamamalarını hedeflemektedir. Bu bağlamda yalnızca başvuran vatandaşın maaşı üzerinden hesaplama yapılır.
15.09.2022 12:25 - Son Güncelleme: 15.09.2022 12:25
Kredi alabilmek isteyen her vatandaşın aklında birtakım sorular var. 3.390,26 TL taksitle ile kredi alabilmek oldukça mümkündür. Yüksek kiraları göz önüne aldığımızda bu taksit miktarına 200.000 TL konut kredisini Ziraat Bankası bağlamında çekebilirsiniz.
Maaşıma Göre Ne Kadar Kredi Çekebilirim?
Konut kredisi başka kredilerden daha avantajlıdır. Bunun nedeni birtakım vergilerden muaf tutulmasıdır. %20 oranında daha az vergi ödediğiniz amacıyla düşündüğünüzden daha az masraflıdır.