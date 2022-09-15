Günlük 113 TL’ye en fazla ne kadar konut kredisi çekilir? Maaşınıza göre anında hesaplayın

Maaşıma Göre Ne Kadar Kredi Çekebilirim?

Konut kredisi başka kredilerden daha avantajlıdır. Bunun nedeni birtakım vergilerden muaf tutulmasıdır. %20 oranında daha az vergi ödediğiniz amacıyla düşündüğünüzden daha az masraflıdır.