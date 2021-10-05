Güney Kore yapımı olan Hyundai ve Kia Ekim ayı otomobil kampanyaları! 50.000 TL ve 150.000 TL kredi desteği!

Ekim ayında sıfır km Kia modelleri kaç lira oldu? Kia modelleri ne kadar? Ekim ayı Kia fiyatları kaç para? Kia fiyat listeleri belli oldu mu? Merak mı ediyorsunuz? Kia Sportage, Kia Bongo, Kia Ceed, Kia XCeed, Kia Stonic, Kia Rio, Kia Picanto ve Kia Niro modellerine ait kampanyalı fiyat listeleri...