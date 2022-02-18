Günde 40 TL’ye 30 bin TL ihtiyaç kredisi 3 ay erteleme müjdesiyle! Kış destek ödemeleri başladı! 5 farklı ödeme planıyla...

Bu sayede vatandaşların birçok farklı ihtiyacı için etkili finansman çözümlerinden yararlanması sağlanacak. %1,85'ten başlayan faiz oranların ile kullanabileceğiniz kredi, uygun taksit seçenekleriyle 36 aya kadar vade imkanları le ödenebilmektedir. TEB kış ihtiyaç kredisi ile birçok alanda artan masraflarınız için finansman kullanabilirsiniz.