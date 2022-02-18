Günde 40 TL'ye 30 bin TL ihtiyaç kredisi 3 ay erteleme müjdesiyle! Kış destek ödemeleri başladı! 5 farklı ödeme planıyla...
Masrafsız ve düşük faiz oranlarına sahip kış ihtiyaç kredilerinde en uygun oranlar dikkat çekiyor. Özellikle 2022 Ocak ayından itibaren faturalara yansıyan zamlar ve birçok alanda artan fiyat karşısında vatandaşlar kışın artan ihtiyaçlarına destek arayışlarına girdiler. TEB ve Alternatif Bank tarafından duyurulan ihtiyaç kredilerinde avantajlı oranlar ve ödeme seçeneklerinin sunulması ise birçok kişinin nakit sıkıntılarının giderilmesini hedefliyor. Vatandaşların kışın artan birçok ihtiyacına nakit desteğinin ise önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. İşte kışın artan ihtiyaçları için finansman arayanlara destekler
TEB Kış İhtiyaç Kredisi
Kışın artan nakit ihtiyaçlarına yönelik bankalar yeni ihtiyaç kredisi fırsatlarını duyurmaya başladılar. 3 aya kadar erteleme seçenekleri ile Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) tarafından sunulan kış kredisi kapsamında, uygun faiz oranları ve kolay geri ödeme seçenekleri belirlenmiştir.
Bu sayede vatandaşların birçok farklı ihtiyacı için etkili finansman çözümlerinden yararlanması sağlanacak. %1,85'ten başlayan faiz oranların ile kullanabileceğiniz kredi, uygun taksit seçenekleriyle 36 aya kadar vade imkanları le ödenebilmektedir. TEB kış ihtiyaç kredisi ile birçok alanda artan masraflarınız için finansman kullanabilirsiniz.
TEB'den Kış Kredisi kampanyasından yararlanmak isteyenler için örnek ödeme tablosuna göre cazip oranlar dikkat çekmektedir. 10.000 TL örnek ihtiyaç kredisine göre: 24 ay vade, %1,85 faiz oranları ve aylık 541,98 TL taksit oranları belirlenmiştir.
Vatandaşların kışın ihtiyaç duyabileceği her alanda rahatlıkla kullanabilecekleri ihtiyaç kredisini TEB'in hızlı başvuru kanalları üzerinden talep ederek anında kullanmaya başlayabilirsiniz.