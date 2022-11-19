Günde 32 TL’ye emekli maaşı hesabınıza 20.000 TL yatacak! PTT emekli maaşını kendi bünyesinden alan kişilere duyuru yaptı!

PTT emekli vatandaşları ilgilendiren özel bir kampanyayı kendi resmi web sitesi üzerinden yapıyor.

Emekli vatandaşlara 80 bin TL'ye kadar tüketici kredisi veriyor. Günde 32 TL ödeme yaparak 24 ay takstile 20.000 TL anında alabilirsiniz. Faiz oranları ise %2,69, %4,39 aralığındadır.