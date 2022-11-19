Günde 32 TL'ye emekli maaşı hesabınıza 20.000 TL yatacak! PTT emekli maaşını kendi bünyesinden alan kişilere duyuru yaptı!
PTT tüketici kredisi Aktifbank aracılığı ile gerçekleşecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin ise emekli maaşlarını PTT'ye taşımaları aranan şartlar arasında yer almaktadır. Öte yandan bu tüketici kredisinde adayların kredi notlarına bakılmamaktadır. Son olarak ise 12 ay, 24 ay ve 36 ay vade alternatifi de bulunmaktadır.
PTT emekli vatandaşları ilgilendiren özel bir kampanyayı kendi resmi web sitesi üzerinden yapıyor.
Emekli vatandaşlara 80 bin TL'ye kadar tüketici kredisi veriyor. Günde 32 TL ödeme yaparak 24 ay takstile 20.000 TL anında alabilirsiniz. Faiz oranları ise %2,69, %4,39 aralığındadır.
PTT İhtiyaç Kredisine Nasıl Başvuru
PTT tüketici kredisine müracaatlar iki değişik şekilde yapılmaktadır. İlk müracaat biçimi şahsen başvurulardır. Bu müracaat tekniğinde adaylar direkt olarak PTT şubelerine giderek kredi hesabı açabilmektedirler.
Şahsen müracaatlarda ise adaylardan yalnızca kimlik belgesi istenmektedir. Diğer müracaat tekniği ise SMS müracaatlarıdır. PTT dahli numarasına PTT ihtiyaç yazıp gönderildikten sonra online müracaat prosedürü gerçekleşmektedir.
PTT İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları
PTT emekli kredisinin resmi müracaat tarihleri şimdilik netlik kazanmadı. Bu amaçla faiz miktarları ile alakalı de net bir miktar bulunmamaktadır.