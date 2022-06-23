Günde 3 paket sigara fiyatına ev sahibi olun! Ayda 2.410 TL öderim diyene TOKİ'den 82,1 m2 3+1 daire! 180 ay vade ve 55 bin TL nakitle...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) haziran ayı satışa sunacağı illeri açıkladı. Yayınlanan ilanda başkentin de aralarında bulunduğu bir çok yer bulunuyor. 2+1. 3+1 daireler TOKİ ile sudan ucuza satılacak. Dar ve orta gelirli vatandaşlar mutluluktan havalara uçacak. Ev sahibi olmanın zorlaştığı son dönemlerde TOKİ vatandaşların imdadına yetişiyor. TOKİ'den aylık 2 bin 410 TL taksitle ev sahibi olmak isteyenler hemen detayları araştırmaya başladı. Farklı illerdeki farklı projelere başvuru yapmak isteyenler için TOKİ konut ihaleleri ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor...