Günde 2.39 liraya SGK ve SSK karşılıyor! Emeklilik imkanı geldi! SMS ile anında yapabilirsiniz
Tek tek açıklandı. Günde çok cuzzi rakamlarla ödeme yapılarak sigortalı olunuyor. Eskiden ev hizmetlerinde çalışanlar ücretli ve devamlı çalışıyorsa sigortalı olabiliyordu. 1 Nisan 2015'te yürürlüğe giren yasa ile ev hizmetlerinde devamlı çalışmayanlara da sigorta hakkı tanındı. Burdaki sınır ise 10 gün. Yani ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar amacıyla iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında sigorta primleri ödeniyor. İşveren, ikinci ayda 10 günden az çalıştırılan gündelikçinin TC kimlik numarası ve çalıştırılan gün miktarını (örneğin 5) aratarak gene '5510'a SMS gönderiyor. Onay SMS'i geldikten sonra prim ödeme prosedürüne geçiliyor.
Aileler, 10 güne kadar çalıştırdıkları sigortalılar amacıyla işveren sayılmıyor. 10 günden az çalıştırılan yani en çok 9 gün çalıştırılanlar açısından günlük kazancın yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeniyor. İşveren, ikinci olarak ise ayda 10 günden az çalıştırılan gündelikçinin TC kimlik numarası ve çalıştırılan gün miktarını (örneğin 5) aratarak gene '5510'a SMS gönderiyor. Onay SMS'i geldikten sonra prim ödeme prosedürüne geçiliyor. SMS yönteminin dışında, form doldurarak sosyal emniyet merkezlerinden ya da e-Devlet üzerinden sigorta yaptırmak da mümkün.
Bunun da güncel tutarı 2.39 lira. Yani SGK yalnızca 2.39 liralık sigorta karşılığında iş kazasına uğrayan işçinin tedavi giderlerini karşılıyor. Ayda 10 günden az vakit ile gündelikçi çalıştıranlar sigorta yaptırmazlarsa bir ceza yok. Fakat sigorta, iş kazası durumunda hem gündelikçiye hem de ev sahibine emniyet sağlıyor.
MEVCUT MAAŞ KESİLMEZ
Herhangi bir çalışması olmayanlar, isteye bağlı sigortalılar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) aylık ve gelir alanlar 10 günden az çalışabilir. Emekli ve yetim aylığı olanlar bu şekilde çalışırsa maaşları kesilmiyor. Bunlardan ilaveten uzun vade ve Genel Sağlık Sigortası primi alınmıyor.