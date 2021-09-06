Günde 2.39 liraya SGK ve SSK karşılıyor! Emeklilik imkanı geldi! SMS ile anında yapabilirsiniz

Aileler, 10 güne kadar çalıştırdıkları sigortalılar amacıyla işveren sayılmıyor. 10 günden az çalıştırılan yani en çok 9 gün çalıştırılanlar açısından günlük kazancın yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeniyor. İşveren, ikinci olarak ise ayda 10 günden az çalıştırılan gündelikçinin TC kimlik numarası ve çalıştırılan gün miktarını (örneğin 5) aratarak gene '5510'a SMS gönderiyor. Onay SMS'i geldikten sonra prim ödeme prosedürüne geçiliyor. SMS yönteminin dışında, form doldurarak sosyal emniyet merkezlerinden ya da e-Devlet üzerinden sigorta yaptırmak da mümkün.